Eestlased jagavad kõige meeldejäävamaid ja kirevamaid kohtinguid, kuhu nad tutvumisportaalide kaudu sattunud on. «See oli päris halb, kui kaaslane hakkas enda sõpru läbi helistama ning seletama, et on mingi piffiga mahajäetud kabeli pööningul ega saa sealt enam alla,» muheleb üks naisterahvas.