PUUST JA PUNASEKS ⟩ Lollikindlad nipid, kuidas riided õigesti kappi panna

Seda, kas sa peaksid oma rõivaid voltima või riputama, sõltub paljuski sellest, milline on su riidekapp, samuti ka rõivaste kaalust ja materjalist. Õigel viisil hoiustamine võib aga riiete eluiga tunduvalt pikendada, nii et see on asi, millele kindlasti tasub mõelda, selgitavad kodukindlustuseksperdid firmast money.co.uk. «Meie garderoobi sisu on meie kodude üks kõige väärtuslikumaid osi,» ütles Salman Haqqi, kes on money.co.uk finantsekspert. «Selle asendamine on väga kulukas, nii et targem on kohe rõivaste eest õigesti hoolt kanda.» Samuti soovitab ta võtta selline kodukindlustus, mis katab ka garderoobi sisu, kuna varguse või tulekahju korra võib muul juhul olla vaat et võimatu oma rõivakogu taastada.