Progresseerunud kuufaas näitab ära väga sügaval tasandil, millises faasis me elu parajasti kogeme ning kuidas oma tegevusi ja energiat võiksime suunata. Alati on võimalus ujuda vastu- või pärivoolu - kumba teed sina?

Varem oleme uurinud kuufaasi sünnikaardis ning seekord räägime kuufaasist progresseerunud kaardis. Progresseerunud kaart on astroloogiline kaart, milles üks päev vastab ühele aastale - seega näiteks 10-aastasena läbisid oma elus samu seise, mis toimusid 10. päeval pärast sinu sünnipäeva. Selline kaart kirjeldab eelkõige meie sisemist kasvamisprotsessi ja arengut ning näitab, kelleks me oleme pidevalt saamas. Kiiremini liikuvad planeedid muudavad seal mingil hetkel sodiaagimärki ning teevad aspekte - kõik see mõjutab, kuidas sa end sügaval oma nahas tunned.