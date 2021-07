Raseda naise õudusunenägu: mees tahab lapsele oma varalahkunud eksi nime panna

Rasedat naisterahvast tabas mõnda aega tagasi ebameeldiv üllatus. Selgus, et kallim tahab lapse oma surnud eksnaise järgi nimetada, kirjutab Mirror. Tulevane ema teab, et asi on liiga kaugele läinud, kuid ei oska sellest partneriga rääkida, ilma et too haavuks. Naine uurib Redditi lugejaskonnalt, kas tal on õigus pahane olla ja kas mehe käitumine on teiste arvates õigustatud.