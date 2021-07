Perearst Karmen Joller sai peale keelevääratust krõbeda kingituse

Joller ise oli oma veast väga ehmunud ning seda märgates tegi oma Facebooki lehele kohe parandava postituse. «Tahtsin öelda, et Eestis on kaks last kahjuks surnud COVID-19 tõttu (ühtegi last pole meil surnud ega mingil moel kahjustatud COVID-i vaktsiini tõttu!).»