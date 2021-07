Uuringust selgus, et kuus protsenti naistest on sünnituse ajal orgasmi saanud. The Suni teatel on ka ämmaemandad kinnitanud, et seda võib sünnitustegevuse käigus tõepoolest juhtuda.

Ämmaemand selgitab TikToki videos, et see tuleneb sünnikanali, emakakaela, tupe ja kliitori stimuleerimisest. Naised kirjeldavad «sünnitusorgasmi» kõige intensiivsema ja uskumatuma orgasmina, mida nad kunagi kogenud on. Ämmaemand ütleb, et sünnituse ajal saavad orgasmi just need naised, kes ka muidu kergemini tippu jõuavad.