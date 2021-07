Nädalavahetusel matkale? Kõik, mida pead teadma, et kuumas matkates ellu jääda

Hästi planeeritud ja pakitud seljakott on üks kõige olulisemaid komponente kogu matka õnnestumisest. Mõtle hoolikalt läbi oma matkavarustus ning võta kaasa vaid need asjad, mida sul päriselt vaja läheb, sealhulgas matkaköök, toidumoon, veevarud, matkariided ja -varustus, tehnikavidinad ning katsu hoiduda kõikidest mugavusesemetest. Kui ees ootab näiteks ühepäevane matk, kus läbid umbes 15-20-kilomeetrit, võiks sinu matkakott kaaluda maksimaalselt kümme kilogrammi.

Igal matkal on väga oluline teha regulaarselt pause, seda eriti sooja ilmaga. 30-kraadise palavusega võiksid iga kolme kilomeetri tagant võtta teadlikult aega peatumiseks, juua vett ja lasta jalgadel puhata, võta jalanõud ja sokid jalast, venita või jahuta varbaid külmas merevees. Kuna higistamine soodustab ka villide tekkimist, eelista suvisel ajal veidi kergema kaaluga jalatseid, mis lasevad võimalikult palju hingata.

Kuumade ilmadega on veepuudus kiire tekkima. Keha jahutab end higistades ning selle käigus kaotad sa märksa rohkem vett kui jahedama ilmaga matkates. Kuigi kindel veekogus sõltub matka distantsist, temperatuurist ja muudest detailidest, võiksid suvepalavusega varuda üheks päevaks kaasa ligi neli liitrit vett.

Tee kindlasti enne matkale minekut veidi kodutööd ning pane marsruut paika, soovitavad Fjällraveni matkaeksperdid. Pööra erilist tähelepanu külapoodide ja veekogude olemasolule, nendes kohtades saad oma veevarusid täiendada. Abiks on ka veefilter, mis muudab vee joomiskõlblikuks eemaldades sealt võimaliku mustuse, bakterid ja parasiidid. Mööda rannaäärt matkates tuleb sul veevarud ise kaasa võtta, kuna soolast merevett veefiltriga mingi valemiga joomiskõlblikuks ei tee.

Kui sul on plaanis läbida planeeritud distants veidi kiiremas tempos kui muidu, on heaks abimeheks vooliku ja huulikuklapiga täiustatud joogisüsteem, mis teeb vee joomise eriti lihtsaks. Samuti ei pea sa nii tihti oma veepudelit veega täitma. Tavalise veepudeliga matkates hoia seda seljakoti küljetaskus, et saaksid kiiresti lonksu võtta ilma seljakotti seljast ära võtmata.