Kuus fakti, mida me teame seksist Tokyo 2020 olümpiakülas

Tokyo olümpiamängud algavad 23. juulil ja on seega käeulatuses. Ehk jälgid sa juba oma lemmiksportlasi TikTokis ning valmistud isegi võistlustele kaasa elama. Võib-olla on sulle ettevalmistuste käigus tükkinud pähe ulakas mõte – kõik need ilusad inimesed ühes külas koos, ei tea, kas seal läheb tuliseks ka?