Sõnumite ignoreerimine ehk ghost'imine on tänapäeva maailmas üsna tavaline nähtus, kirjutab Cosmopolitan. Enamik inimesi on seda kas kogenud või ise teinud. Kui oled ise ghost'imise ohvriks langenud, siis tead, kui segaseid tundeid see endaga kaasa toob. Miks peaks noormees, kellele varem meeldisid, sind ühtäkki ignoreerima hakkama? Alt leiad üheksa mehe põhjused.