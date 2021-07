KAS KÄTTEMAKS? ⟩ Blogija Marimell kritiseerib restorani, mis talle soodustust ei teinud

See on reaalselt see koht, et siis sa pole pädev kööki vedama, kui sa ei ole suutnud oma kööki tööle panna. Ma peaks nädal aega seal vägesid juhatama ja nad suudaksid ka 100 inimest korraga ära teenindada, ilma et jäätisepalli peaks 45 minutit ootama. Ma töötasin Austraalias köögis, kus iga õhtu tuli teenindada 100+ inimest. – Mari-Leen Albers

Kommenteerib Lucca omanik Gerly Rosenfeld-Aavik:

«Tõepoolest, Mari-Leen pöördus minu poole mõttega teha koostööd tema ürituse raames. Kuupäev oli tal kindlalt paigas ning kattus meie hoovikontserti kuupäevaga. Algselt pakkusin Mari-Leenule, et nende peo saaks teha siseruumis, see neile ei sobinud. Siis mingi aja möödudes ta kirjutas uuesti ja et neile ikka sobib. Ütlesin, et konsulteerin peakokaga, kuna terrassi kontsert oli selleks ajaks juba välja müüdud, samuti kattusid kahe sündmuse kellaajad. Otsustasime, et ei võta juurde 25 inimese lauda, kui meil on terve terrass täis külalisi, kes on tulnud kuulama kontserti. Toitude ooteaeg ja teenindus oleks kõikidele laudadele pikemaks veninud ning tegime kaalutletud otsuse panna esikohale kliendid, kes soovisid muusikat kuulata ning maksid täishinna vastavalt menüüle. Mul on kahju, et meie koka professionaalsus kajastus Marimelli blogis kui oskamatus kööki organiseerida. Me ei tööta põhimõttel mida rohkem, seda uhkem. Me paneme rõhku kvaliteedile ja seetõttu oli minu ja peakoka otsus mitte vastu võtta 25 inimese lauda, kes soovisid ka 50 protsenti soodustust.

Varem on meil ka tõepoolest koostöö mõte olnud, kuid siis oli teemaks nende poja sünnipäeva pidamine nende enda pere ringis.»