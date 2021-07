CIA hoidis 50 aastat saladuses Nõukogude armee borširetsepti

Dokument tuli avalikuks paar aastat tagasi, kui 50-aastane salastatuse periood läbi sai. Tegemist on Nõukogude Liidu varustusülema, kindral Vlassovi allkirjaga ringkiri, millel kuupäev 16. jaanuar 1948. Selles on samm-sammult kirjas õpetus, kuidas rahuajal vägesid toitlustada. Sealhulgas on paberitel kirjas ka borši- ja kapsasupi retseptid.

Inglise keelde tõlgiti dokument kaheksa aastat hiljem, 1956. aastal. Sissejuhatavas osas on kirjas, et kokk-instruktor on vastutav toidu kvantiteedi ja ka hea maitse eest, kuid peamised kohustused on siiski toit õigel ajal valmis saada ja jälgida, et armeel oleks õigel ajal kõhud täis.