Monmouthi ülikool avaldas veebruaris riikliku küsitluse, et teada saada, mis ameeriklaste kodudes toimus. 70 protsenti suhtes ameerika täiskasvanutest vastas, et nad on oma suhtega «äärmiselt rahul». See näitab rohkem kui 11-protsendilist tõusu küsitluse varasematest tulemustest. Ülikool on sarnaseid küsitlusi teinud juba kuus aastat.