Alkohol viib vedeliku kehast välja ning seetõttu tunned end hommikul väsinuna ja võid ärgata meeletu peavaluga. Joo enne uinumist ära mitu klaasi vett, see leevendab tunduvalt hommikust enesetunnet. Meditsiinitöötaja Sarah Garsed ütleb, et vesi on pärast lõbusat õhtut sinu parim sõber ja viib mürgid kehast välja, kirjutab TheSun.