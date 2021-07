60 aastat tagasi surnud vanaisa on saanud mõlemad vaktsiinisüstid: kuidas on see võimalik?

Kashmiri piirkonnas elav mees ütleb, et leidis oma vanaisa Ali Mohammad Bhati profiili platvormilt CoWIN, mida India valitsus kasutab Covid-19 vaktsineerimiste registreerimiseks. Veebileht näitas Siddiqile, et tema vanaisale, keda ta arvas olevat ammu surnud, olid mõlemad vaktsiinisüstid tehtud.

«Mul oli kuu aega tagasi koroonatest positiivne, nii et broneerisin aja oma esimese vaktsiiniannuse saamiseks alles hiljuti. Veensin ka ülejäänud pereliikmeid, et nad laseksid omale vaktsiini ära teha. Nad said kõik registreeritud minu numbri kaudu. Kõik meie vastavad aruanded on samale lehele koondatud,» selgitas mees.