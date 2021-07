Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

1930. aasta Rahvaleht kirjutas Arnold Eriku naise kohta: «Vähe on Eesti naisi nii seiklusliku elukäiguga kui pr Eerik-Rummelil. Võrsudes võrdlemisi kehvast perekonnast, ta abiellus samuti kehva noormehega, siis tulid kümned miljonid, mis võimaldasid luksuslikku elu, kuni mees kaotas jälle kogu varanduse. Kuid naine, kes on heast materjalist, ei läinud kaduma: rahvusvahelise kuulsusega kunstniku naisena ta nüüd on jälle tähelepanu keskpunktis.»