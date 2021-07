Fontanka.ru loo kangelaseks on lennusaatja, kes alustuseks märgib, et liiga sageli püüavad temaga purjus reisijad tutvust sobitada. Üldiselt aga ei kohta lennusaatja oma armastatut tööpostil – tööeeskirjad üldjuhul keelavad sellised suhted. Bravuurikaid härrasid see aga pahatihti ei takista. Sellisel juhul hoiatab lennusaatja neid kapteni nimel ja ekstreemsetel juhtudel võidakse teha hädamaandumine ning tülikas reisija antakse üle politseile.