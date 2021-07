Mees mures: kas mu menopausis naine tahab veel kunagi seksida?

Naise elust umbes kolmandik on menopausijärgne aeg ja kuigi tegemist on loomuliku osaga elust, toob see endaga kaasa riske. On teada, et tõuseb risk haigestuda teatud haigustesse, samuti hõrenevad luud ning luumurde võib juhtuda rohkem. Naistearst.ee kirjutab, et pärast menopausi võrdsustub ka südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumine meestega, samas aga algavad elustiili häirivad muutused, mis on seotud östrogeenide vähenemisega, juba kuni kaheksa aastat enne menopausi, nö premenopausis.