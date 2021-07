NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal äratab elurõõmu ja võib tuua kauneid kogemusi!

Esmaspäeval on väga kirglik ja emotsionaalne Kuu, Veenuse ja Marsi kolmikühendus Lõvis, millega algab terve uus tsükkel meie intiimsuhetes. See on väga särtsakas ja seksuaalne energia, mis on tulnud inimestes kirge ja elurõõmu äratama. Võimalusel võiks veeta seda päeva (õnneks mõju jääb kestma ka pikemalt) sotsiaalselt, olla nähtaval ning uutele kontaktidele avatud. Kui partner olemas, tuleks kindlati temaga aega veeta ja koos midagi ette võtta - täna on eriline võimalus midagi väga posiitivset kogeda.