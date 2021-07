Hambaarst hoiatab: just sel põhjusel ei tohiks suuloputusvett peale hammaste pesu kunagi kasutada

Hambaarst Anna Peterson üllatab TikTokis tuhandeid inimesi, kui selgitab, et enamik inimesi ei kasuta suuloputusvedelikku õigesti. Peterson avaldab, et suuvedelikku ei tohiks iial peale hammaste pesu kasutada, ja õpetab, millal see tegelikult marjaks ära kulub. «Hambapasta sisaldab keskmiselt 1450 mg/l fluoriidi,» selgitab ta. «Suuloputusvedelik sisaldab ainult 220 mg/l fluoriidi, mis on palju väiksem kontsentratsioon. Sellest ei piisa, et kaitsta hambaid suhkrute eest, mida iga päev tarbid.»