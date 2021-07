Uudistoode on neoonkollane ülisuur jakk helkurribade ja kapuutsiga. Vasakul rinnal ja tagaosal on kaunistuseks BLNCG logo. Daily Stari andmetel kuulub jope 2021. aasta sügistalvisesse kollektsiooni ja seda esitleti juulis Balenciaga virtuaalreaalsel näitusel. Hind on jopel luksuslik, umbes 3400 eurot.