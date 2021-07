Kuidas põrgukuumuses ohutult ja mõnusalt armatseda

Kui õhutemperatuur ületab teatud piiri, muutub see igasuguse füüsilise tegevuse jaoks, olgu see siis jalutuskäik või seks, lihtsalt talumatuks. Seetõttu on paaridel tänase põrgukuumusega äärmiselt keeruline üksteise kuumades kätes aega veeta. Arstid ja seksuoloogid soovitavad aga armastajatel mitte mingil juhul endale naudinguid keelata vaid hoopis mõningaid soovitusi järgida.