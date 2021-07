Miks inimesed süüdistavad ohvrit ja õigustavad vägivallatsejat?

Kuriteos on alati süüdi sooritaja, mitte ohver. FOTO: Shutterstock

Iga kuriteo puhul tuleb kaastunne pöörata ohvri poole. Kuid miks püüavad mõned meist nii meeleheitlikult kannatanut veenda, et ta on juhtunus ise süüdi? Ja mis on selliste süüdistuste kohutavad tagajärjed?