Kas vanusevahe on meeste jaoks oluline ja kumba nad eelistavad: palju vanemat naist või hoopis nooremat? Vanusevahe küsimustele vastuse saamiseks küsitleti terve hulk mehi. Tundub, et paljude jaoks on vanus vaid number, aga leidub ka neid, kes arvavad teisiti.