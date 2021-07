Naine kannatab valu käes. Foto on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Kuna Yoli Rios teadis, et tema menstruatsioon on alati valulik olnud, ei imestanud ta sugugi, kui kõht järjekordselt paiste läks ning krambid tekkisid. Kuigi sümptomid olid tuttavad, paistis seekord, et puhitus ei tahagi mööduda...