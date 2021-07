Algamas on uus tsükkel intiimsuhetes, kus praktiline vastastikune toetamine asendub kirgliku südamesoovi järgimisega. Uuri, läbi millise eluvaldkonna see sinu ellu jõuab.

Esmaspäeval kell 16:32 kohtuvad mehelikku energiat valitsev Marss ja naiselikku energiat valitsev Veenus kirglikus tulemärgis Lõvis . See tähendab, et algab uus Veenuse-Marsi tsükkel , mis kirjeldab, kuidas ja milliseid suhteid me sel perioodil loome ning millises energias mees ja naine teineteisega siis suhestuvad.

Selline tsükkel kestab tavaliselt kaks aastat. Eelmine tsükkel, mis nüüd lõppeb, algas 24. augustil 2019 Neitsis, mis tähendab, et romantilised ja seksuaalsuhted on viimase kahe aasta jooksul kandnud rohkem praktilist alatooni, kus partnerid eelkõige teenivad ja toetavad teineteist. See tsükkel tõi suhetesse ka kriitikat - ebatäiuslikkused tulid kergemini esile, vead võisid rohkem silma torgata ning partnerid ei hoidnud end tagasi seda väljendamast. Paljud võisid tunda, et suhetes ei ole piisavalt romantikat - partnerlus võis toimida igapäevaselt väga tõhusalt, kuid mingi säde oli justkui puudu. See kõik oli Neitsilik foon, mida intiimsuhted sel ajal kandsid, selleks et õpitaks teineteist praktiliselt teenima.