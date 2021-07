KUU LOOMISE HOROSKOOP ⟩ Algab selle suve kõige emotsionaalsem periood

Täna varahommikul algas kuu loomine Vähi sodiaagimärgis. Oleme jällegi uue kuutsükli alguses ning täna ja homme on parim aeg oma soovid ja taotlused kas iseendas või ka paberil sõnastada. Tunneta rahulikult, mis see on, mida oma ellu nüüd kõige rohkem vajad ja soovid?

Kuu loomine Vähis on väga viljakas tsükkel, mil Päike Vähis on tegelikult samuti Kuu teenistuses. Seetõttu on praegu eriti oluline end oma tunnetele ja sisemistele vajadustele häälestada ning kuulata, mis see on, mida soovime omale ellu juurde luua, et kogeda rohkem turvatunnet, lähedust, soojust ning et meie sügavaimad vajadused oleksid täidetud.