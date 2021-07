INIMESE DISAIN ⟩ Millised hirmud tekivad sul suhtes olles?

Inimese Disaini järgi pärinevad kõik meie peamised võimalikud hirmud kolmest energiakeskusest, mis on ühtlasi ka teadlikkuse keskused: põrnakeskus (Splenic), päikesepõimik (Solar Plexus) ja kolmanda silma (Ajna) keskus. Tihtipeale aktiveeruvad need hirmud just suhetes olles.