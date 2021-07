Internetist tellimine on juba ammu ülimugavaks võimaluseks uute riiete soetamisel. Alati jääb oht, et toode ei vasta tegelikkuses päris oodatule, aga siis on võimalus tagastada ja ringi vahetada. Tallinlannal Heidil nii hästi ei läinud. Ta tellis eraisikust müüjalt, kes usinasti aastaid oma kaupu on pakkunud, kena valge kleidi ning jäi toodet ootama. Kui see kohale jõudis, oli šokk suur.