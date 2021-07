Seksisõltuvuse seljatanud naine: ma ei saa endale meestest sõpru lubada

Endine seksisõltlane Brianne Davis loobus aastaid tagasi vanadest harjumustest ja on nüüd armastatud mehega abielus. Naine väldib siiani teiste meestega suhtlemist, kuna kardab murduda ja oma kallimat petta. Brianne on sõltuvuses liblikatest, mis kellegagi tutvudes kõhtu tekivad ja see on ka põhjus, miks ta oma eelnevaid partnereid pettis, vahendab DailyStar.