9 imelist mõju, mida aprikoosid tervisele avaldavad

Suvel ostetakse hunnikute viisi meloneid ja arbuuse, kuid aprikoosid jäävad sageli tähelepanuta. Ometi on mahlane puuvili tervisele tohutult kasulik ning seda on võimalik ka Eesti kliimas edukalt kasvatada. Kuna aprikoos kubiseb antioksüdantidest, aitab see ära hoida rakkude enneaegset vananemist ning tugevdada immuunsüsteemi, kirjutab HealthLine. All on välja toodud põhjust, miks tasub rohkem aprikoosiga maiustada.