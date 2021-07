VIDEO ⟩ Naine nuusutab väga mürgist lille. Vaata, mis temaga pärast seda juhtus!

Los Angeleses puhkusel olnud Weyman ja tema sõber jalutasid sõbranna juurde, kui märkasid tee ääres suurt kollast lille, millele nad ei suutnud vastu panna. Tegemist oli salakavala ja ohtliku inglitrompetiga, mis võib, nagu nimigi reedab, sind inglite juurde saata. Taime lehed ja eriti just õied sisaldavad tugevatoimelisi narkootilisi aineid.

«Leidsime kauni lille ja nuusutasime selle magusat lõhna sügavalt sisse. Kui jõudsime sõbra poole, tundsime mõlemad ühtäkki, et meiega on midagi ikka väga valesti,» kirjeldab Kanadast pärit Weyman, kes polnud sellist lille oma kodumaal näinud. Kui Weyman ja tema sõber end halvasti tundma hakkasid, sammusid nad kibekiirelt tagasi enda majutuskoha poole. Selgus, et nad olid nuusutanud ülimürgist lille ja Weyman koges esimest korda elus õõvastavat uneparalüüsi.