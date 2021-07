Melanoom on üks ohtlikumaid kasvajaid. Just melanoomiga patsientidel tekivad kõige sagedamini haiguse ägenemised, metastaasid levivad kiiresti ja võivad mõjutada peaaegu kõiki kehaorganeid. Haiguse vältimiseks on oluline nahka kaitsta ultraviolettkiirguse eest, kanda päikeseprille ja ennast regulaarselt kontrollida. Haiguse võimalikult varajases staadiumis tabamiseks on oluline teada, millele tähelepanu pöörata.