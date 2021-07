Näitleja ja filmimees Robert Downey seenior suri 85-aastaselt

«Puhka rahus, Bob D. Sr. 1936-2021. Eile õhtul lahkus isa rahulikult magades peale pikki aastaid maadlemist laastava Parkinsoni tõvega. Ta oli tõeliselt sõltumatu filmimees ja püsivalt optimistlik. Minu kasuema Rosemary arvutuste kohaselt olid nad õnnelikult abielus üle 2000 aasta,» kirjutas Downey juunior oma Instagramis. «Rosemary Rogers-Downey, sa oled pühak ning meie mõtted ja palved on sinuga.»

Robert Downey seenior oli USA režissöör, produtsent, kirjanik, näitleja ja operaator. Laiemat tunnustust pälvis ta filmi «Putney Swope» kirjutamise ja lavastamise eest. Tuntuimad filmid, kus Robert Downey seenior üles astus, on «Boogie Nights», «Magnolia» ja «To Live and Die in L.A.»