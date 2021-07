INIMESE DISAIN ⟩ Vaid kindel tüüp inimesi on loodud paarisuhteks

Inimese Disaini süsteemis on üks oluline näitaja, mis väljendab, kuidas me teiste inimestega suhestume ja sidet loome. Mõned meist otsivadki rohkem lähedasi suhteid, samas kui teised funktsioneerivad suurepäraselt ka iseseisvalt. Seda näitab meie kaardis oleva definitsiooni tüüp, st et esiteks tuleb vaadata, millised energiakeskused on defineeritud ehk täidetud ning kuidas need keskused on omavahel seotud. Kokku on neli erinevat definitsiooni ja lisaks viies - definitsiooni puudumine - mida omavad vaid Reflektorid.