Selle eripäraga inimesed on suure tõenäosusega tulevikus edukamad

Uuringud näitavad, et ööinimesed on tihtilugu intelligentsemad ja teenivad paremini kui varakult ärkajad. Uurijad panid proovile tuhat Madridi ülikooli õpilast ning selgus, et öise eluviisiga noored said testides kõrgemaid punktisummasid. Parema õppeedukusega on seotud ka parem palk, kirjutab YourTango .

Ka teine uuring näitab, et öise eluviisiga inimesed on üldjuhul helgema peaga. Selgus, et hiliste öötundideni ärkvel olnud USA õhujõudude töötajad on parema loogilise mõtlemisega kui nende hommikused kolleegid. Need uuringud ei tähenda mitte seda, et muutud öösiti üleval olles targemaks, vaid seda, et kõrgema IQga inimesed kalduvad olema õhtuinimesed.