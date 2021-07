TikTokis on hakanud levima järjekordne kahtlust tekitav trend: karvaeemaldus liivapaberi abil. Nahka hõõrutakse ringikujuliste liigutustega ja karvad kaovad nagu võluväel, jättes naha pehmeks ning siledaks. Nahaarstid seda siiski kuigi heaks mõtteks ei pea, kirjutab MindBodyGreen .

Dermatoloog Whitney Bowe ütleb, et liivapaberiga saab karvu eemaldada küll, kuid sellest tuleks hoiduda. «Jah, trend kogub meedias meeletult populaarsust, kuna see on tõhus,» selgitab arst. «Aga päris kindlasti ei soovita ma inimestel seda järele proovida.» Liivapaber koorib nahka ja eemaldab karvad, kuid sellega kaasnevad kõrvalmõjud, millest naised teadlikud pole.