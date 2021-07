Naistearst hoiatab: 6 asja, mida sa oma tupe tervise huvides kunagi teha ei tohiks

Naised kipuvad unustama, et ka vagiina tervise eest tuleb õigesti hoolt kanda, vastasel juhul võib tupe mikrobioom paigast ära minna ja tuua kaasa mitmeid ebameeldivusi. Vagiina on koduks miljonitele bakteritele ja mikroorganismidele, mida nimetataksegi tupe mikrobioomiks. Mikrobioomi on võimalik kõikvõimalike igapäevaselt kasutusel olevate vahenditega, nagu seebid, geelid, antibiootikumid jne, kergesti rikkuda. Ka muutused käitumises ja mõtlemises võivad kaasa tuua vaginaalse tervise probleeme, avaldab DailyStar.