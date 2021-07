Põhjus, miks su kõrvadesse komedoonid tekivad

Komedoonid ja vinnid tekivad kõikjale, kus on poorid – see hõlmab ka sinu kõrvu. Komedoonid ehk mustad täpid tekivad kõrvade sisse, kuna oled liiga pikalt kõrvaklappe kandnud (eriti just AirPodse). Kõrvaklapid blokeerivad kõrvakanalis õhuvoolu ning see aitab kaasa rasu ja mustuse kogunemisele.