Journal of Human Resources avaldab, et perre esimesena sündinud lastel on sageli kõrgem IQ kui noorematel õdedel ja vendadel. Uuringutes on selgunud, et vanemad lapsed pälvivad üldjuhul rohkem tähelepanu ja vaimset stimulatsiooni kui nooremad. Teise ja kolmanda lapsega tihtilugu enam nii palju ei tegeleta.