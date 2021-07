Kui eelnev, 5. maja, oli seotud loomingu, rõõmu ja lastega, siis järgmises arengujärgus toimubki inimeses teadvustamine, et on vaja teha tööd ja teenida ning et tema isiklikud ambitsioonid ja kired peavad hetkel jääma kõrvale - koguaeg ei saa olla nauding.