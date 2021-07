INIMESE DISAIN ⟩ Need inimesed võiksid võimalusel magada üksi

Kuna Inimese Disaini süsteemi üks eesmärke on vabastada inimesed mõjutustest, mis ei lase neil olla tõeliselt nemad ise, on öiste unetundide veetmise viis siinjuures väga oluline. Siin artiklis lähtume Inimese Disaini terminoloogiast ja põhimõtetest, nii et kui sellega varasemat kokkupuudet ei ole, tasub lugeda ka seda artiklit.