Vale hommikusöögi mõju figuurile: viis levinud viga

Nimekirjas on esimese veana välja toodud hommikusöök, mis koosneb ainult lihtsatest süsivesikutest. Kui hommikuti on kiire, valivad inimesed tihti mõne kiire magusa suupiste või hommikuhelbed piimaga. Paraku ei too need valikud kehale mingit kasu vaid on hoopis ebasoodsad figuurile. «Sellistes toidukordades puuduvad toitained, sööte vaid tühje kaloreid, mis toovad endaga kaasa kõrge veresuhkru taseme,» ütles toitumisnõustaja Trista Best. Ta soovitab helveste asemel valida näiteks täisteraleiva koos vähese pähklivõiga.