19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses polnud Vene impeeriumis ilmselt kedagi, kes poleks kuulnud kuulsatest tsirkuseartistidest, klounidest ja loomataltsutajatest - perekond Durovitest. Dünastiale panid aluse Anatoli Durov koos oma venna Vladimiri ja poja Anatoliga. Muidugi mõista polnud nad tuntud mitte ainult Venemaal, vaid ka välismaal. See, et Anatoli juuniori abikaasa oli eestlane, on juba vähem teada.