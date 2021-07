Uuringud näitavad: duši all käies tuleks tähelepanu pöörata sellele asjaolule

Uued uuringutulemused annavad teada, et ka duši all käimiseks on õige ja vale meetod ning paljud meist ei tee seda õigesti. Hommikuti õigel ajal üles saamine valmistab paljudele raskusi ning vahel unistame vaid sellest, et saaks veel viis minutit pehmete linade vahel mõnuleda. Sellistel hommikutel on mõte kuumast auravast dušist tunduvalt meelepärasem, kui karastavalt jaheda vee alla ronimine, kirjutab Mirror .

Nüüd on kindlaks tehtud, et palav dušš pole siiski parim variant ja võib meid veelgi enam väsitada. Terviseportaal Self kirjutab, et kuum vesi tekitab uimasust ning soovitab seda inimestele, kellel on probleeme uinumisega. Kohe kui vannist või duši alt välja astud, langeb kehatemperatuur drastiliselt ning toob kaasa lõdvestunud seisundi. Selleks, et end hommikuti värske ja väljapuhanuna tunda soovitab portaal pesta end külma ja kuuma veega vaheldumisi.