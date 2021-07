Kuna Inimese Disain tegeleb otseselt meie keha energeetiliste iseärasuste ja ehitusplokkidega, siis annab see ka võimaluse selgitada, miks mõned inimesed reageerivad tugevatele ravimitele, vaktsiinidele ja tegelikult igasugustele keskkonnamõjutustele (nt elektromagnetkiirgus) hoopis tugevamalt kui teised. Loomulikult on oluline roll inimese üldisel väljakujunenud vaimsel ja füüsilisel tervislikul seisundil, ent lisaks on võimalik näha, millistele oma vaimse ja füüsilise «disaini» omadustele vastavalt on keegi vastuvõtlikum ja tundlikum.