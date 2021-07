PROOVI KOHE ⟩ Populaarne trikk näitab, kas sul on vedelikupuudus või mitte

Doktor Karan Raj jagab TikTokis videot, mille pealkiri on «Dehüdratsioonikontroll». Trikk on väga lihtne: näpista sõrmeliigese peal olevat nahka ja vaata, kui kiiresti see tagasi normaalseks muutub. Nimelt kaotab nahk vedelikupuuduse korral elastsuse, kirjutab Mirror.

Kui sa pigistad nahka ja see ei tõmbu piisavalt kiiresti tagasi, kannatad veepuuduse käes. Mida rohkem vedelikku organismis on, seda elastsem on sinu nahk ja see tõmbub kohe pärast näpistamist tagasi. Tänaseks on seda videot miljoneid kordi vaadatud.

«Ma katsetasin seda ja mu nahk ei tõmbunud tagasi – nüüd joon kohe vett,» kommenteerib üks inimene video all.