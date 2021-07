NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nüüd võiks olla suhetes hoolivam ja vastutavam

Esmaspäeval on Päike sekstiilis Uraaniga , mis aitab meil muutuvate ideede ja oludega paremini kohaneda. Sel päeval on hea pidada koosolekuid ja teiste inimestega kohtuda - sotsiaalsus toob kergust ja värskust. Lihtsam on leida loovaid lahendusi ja tuua sisse positiivseid muutuseid. See seis tekitab meis rohkem paindlikkust ning soovime kogeda värskust.

Teisipäeval teeb Merkuur Neptuuniga kvadraadi - tuleb panna tähele, et see aspekt oli jõus ka 30. mail alanud Merkuuri retrograadis ja alles nüüd hakkame selle mõjust lõplikult väljuma. Ent teisipäeval on mõtted ja suhtlemine veel hägused ja ebaselged. Faktide osas võib tekkida segadus ning keskendumine millelegi konkreetsele on raskendatud. Samuti võivad peas keerelda veidrad häirivad mõtted - ära tegutse nende najal ega loo kindlaid plaane. Tajud on hetkel häiritud. Mai lõpus alanud segased küsimused on nüüd oma lõpufaasis - üsna pea tuleb uus selgus.