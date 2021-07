Tegeled praegu muutuste läbi viimisega. Ilmselt oled juba märganud, et midagi on muutumas, kuid võimalik, et sa alles veel unistad, ega märka, et midagi hakkab aset leidma. Tegeled tasakaalu leidmisega ja üritad kohaneda erinevate elu olukordadega, kuhu oled sattunud. Oled pidanud rinda pistma vastasseisuga, olles seetõttu sügavas konfliktis mõne oma lähedal seisva inimesega. Vaatad olukorrale ratsionaalselt ning juhindud oma tegudes ja valikutes intuitsiooni abil.