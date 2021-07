Ootamatu seos une ja diabeedi vahel

«Iga kord, kui teil on veresuhkur väga kõrge, üritavad teie neerud selle kehast välja loputada. Seetõttu on tõenäolisem, et ärkate sagedamini ja magate üldiselt halvasti,» selgitas dr Lynn Maaruf Texase Ülikooli meditsiinidiabeetikakeskusest.