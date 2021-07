Organism kui õlletehas ja spagettidest tekkiv joove. Inimesed, kelle keha toodab ise alkoholi

Järgmisel päeval saatis tema vestluskaaslane ajakirja Times artikli. See rääkis Jaapani ärimehest Kozo Ohishist, kes elas Põhja-Jaapanis Pippu linnas. 1934. aastal märkas ta, et pärast leiva või kartuli söömist tundis ta, nagu oleks ta rohke sakega pidutsenud ja kannataks pohmelli all. Aastaid pidasid teda ümbritsevad inimesed teda alkohoolikuks ja ainult Sapporo arstid päästsid tema maine.

Nad leidsid Kozo Ohishi maost ja soolestikust üherakulised seened Candida albicans. See ei olnud midagi ebatavalist, selliseid seeni on 80 protsendil inimestest. Imelik oli see, mida nad tema organismis tegid. Millegipärast käitus jaapanlaste maos Candida albicans nagu pärm: nad võtsid toiduga sisse võetud suhkru ja süsivesikud ning töötlesid etüülalkoholiks. Seetõttu jäi mees purju ka kõige süütumatest toitudest.

Seda haigust on sellest ajast peale tunnustatud ka teistes riikides - nüüdseks nimetatakse seda fermentatsioonisoole sündroomiks. Kuid õige diagnoosi ja ravi määramine on peaaegu sama keeruline, kui 40 aastat tagasi. Abieluettepaneku ajal magama jäänud Donato Gianotto pidi läbima tõelise Kolgata tee. Õnneks Michelle ei solvunud ja tegi endast parima, et peigmeest aidata. Ta kutsus vähemalt sada arsti, kuid keegi ei osanud aidata ega midagi teha.

Nässus abieluettepanek FOTO: Shutterstock

«Ma ütlesin Michelle'ile, et jätku mind parem maha,» meenutas Donato. «Mul oli temast nii kohutavalt kahju. Kuid 2017. aastal abiellusime. Meil olid tüüpilised Itaalia pulmad, loomulikult koos vastava toiduga. Mul oli paha olla ja sattusin pankreatiidiga intensiivravisse.» Lõpuks leidis Donato arsti kes suutis teda diagnoosida ja aidata, kuid ravi viis värske abielupaari peaaegu pankrotti. Ravikindlustus kattis vaid osa kuludest, peale ravi lõppu olid noored võlgu 45 000 dollarit.

«Ma arvan, et selle haigusega inimesi on rohkem, kui me arvata oskame,» räägib Ameerika arst Barbara Cordell. Samal arvamusel on Richmondi ülikooli meditsiinikeskuse spetsialistid, kes ravisid 46-aastast ameeriklast Põhja-Carolinast, kelle soolestikus tekkis alkohol. Pikka aega ei teadnud ta isegi, et on haige. «Kõik arvasid, et ta on valetaja ja salajane alkohoolik.»

Erinevad taluvuspiirid

Asja keerukamaks muutmiseks taluvad mõned patsiendid alkoholi paremini kui teised. 2014. aastal peeti USA New Yorgi osariigis kinni 35-aastane õpetaja, kes sõitis ebakindlalt ühest teeservast teise. Kui politsei auto tee ääres peatas, tuli sealt välja naine ja teatas pehme keelega, et on täiesti kaine. Alkomeeter arvas teisiti: alkoholisisaldus tema veres ületas lubatud piiri neli korda.

Õpetaja oli veendunud, et tal on õigus, nii et tulemus hämmastas teda. Ta ostis alkomeetri ja jälgis 18 päeva jooksul oma vere alkoholisisaldust. Kogu selle aja ei tarvitanud naine tilkagi alkoholi, kuid seade kinnitas talle iga päev vastupidist. Põhjuseks oli soole fermentatsiooni sündroom, mida naine erinevalt Charles Svaartist või Donato Gianottost lihtsalt ei märganud. «Tal polnud aimugi, et ta põeb seda haigust,» ütles advokaat Joseph Marusak. «Ta ei tundnud endale purjus olevat, miski teda ei häirinud.»